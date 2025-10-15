Grande Fratello Ivana Castorina è una donna trans | racconta il prima e dopo la transizione

Nel corso dei primi giorni nella casa del Grande Fratello, Ivana Castorina ha scelto di condividere una parte intima e profonda della sua vita. La concorrente siciliana, 35 anni, ha parlato con coraggio della propria esperienza di transizione, aprendo il cuore a due coinquiline, Giulia Saponariu e Grazia Kendi. In un momento di quiete notturna nel giardino della casa, Ivana ha sentito il bisogno di raccontare quella che definisce « la sua prima vita », un passato fatto di dolore, incomprensioni e desiderio di verità. È stato un racconto toccante, nato dal desiderio di liberarsi da un peso e, allo stesso tempo, di dare voce a chi spesso non ne ha. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Grande Fratello, Ivana Castorina è una donna trans: racconta il prima e dopo la transizione

