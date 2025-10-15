Grande Fratello Ivana Castorina | cercavo sul web metodi per togliermi la vita

Una notte ricca di confessioni per Ivana Castorina che, parlando del suo passato, ha raccontato a due coinquiline di come e perchè abbia provato a togliersi la vita La notte appena trascorsa nella Casa del Grande Fratello è stata ricca di confessioni. Tre gieffine si sono sedute nel giardino dei Lumina Studios e hanno deciso di aprirsi raccontando alcuni capitoli dolorosi delle loro vite. Si tratta di Grazia Kendi, Ivana Castorina e Giulia Soponario. Nelle prime ore di permanenza nella Casa, Grazia ha confidato gli abusi subiti quando aveva solo otto anni, una situazione dolorosa aggravata dal fatto di non essere stata creduta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Ivana Castorina: "cercavo sul web metodi per togliermi la vita"

Leggi anche questi approfondimenti

La pace tra Israele e Hamas fa discutere anche al Grande Fratello: la reazione della concorrente di origine palestinese - facebook.com Vai su Facebook

Disastro storico per #GrandeFratello al 14.4% e 1,8 milioni In arrivo seri provvedimenti #AscoltiTv - X Vai su X

Ivana Castorina rivela al GF di essere una donna trans: “Dissi a mia madre tuo figlio non è mai esistito” - La concorrente decide di svelare questa parte del suo passato ad altre due gieffine: “Ho vissuto due vite” dice lasciando spazio ... Lo riporta fanpage.it

Grande Fratello, Ivana Castorina fa coming out: "Sono una donna trans e operata" - La 36enne, concorrente del reality, ha raccontato la sua storia con la difficoltà del disagio in giovane età. Scrive corriere.it

Grande Fratello, Ivana Castorina: "Sono una donna trans e operata". Coming out fiume nella notte, la reazione dei gieffini - La 36enne ha deciso di aprirsi e fare coming out, raccontando difficoltà ed emozioni del suo percorso di transizione: "Avevo un forte disagio interno". Secondo libero.it