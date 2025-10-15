Grande Fratello coming out di Ivana Castorina | Sono una donna trans

La concorrente di 36 anni ha raccontato a due coinquiline la sua storia, rivivendo i momenti delicati del percorso di transizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Grande Fratello, coming out di Ivana Castorina: "Sono una donna trans"

Grande Fratello, Ivana Castorina fa coming out: «Sono una donna trans. A mamma dissi: "tuo figlio non è mai esistito". Ho provato a togliermi la vita» - Durante una chiacchierata cuore a cuore con Grazia Kendi e Giulia Saponariu, la ragazza ha raccontato la sua storia ... Scrive msn.com

La concorrente di 36 anni ha raccontato a due coinquiline la sua storia, rivivendo i momenti delicati del percorso di transizione - Al Grande Fratello il coming out di Ivana Castorina: "Sono una donna trans", ha confessato la 35enne che è sposata con il marito Toni e lavora come operaia. Riporta msn.com