Granchio blu
La questione è scomparsa dalle prime pagine dei giornali ma i danni continuano ad essere ingenti
Il granchio blu diventa cibo per gatti. L’esperta: “Presto in arrivo anche sul mercato umano” - Il granchio blu, tra le specie invasive più dannose per l’economia ittica italiana, trova nuova vita come ingrediente per il pet food ... Secondo fanpage.it
Riserva naturale di Torre Flavia, “I granchi blu come cibo per gatti? È una buona notizia” - La diffusione dei crostacei negli ultimi tre anni ha causato problemi all'equilibrio ecologico della riserva naturale. Si legge su romatoday.it
Il granchio blu diventa cibo per gatti: la filiera italiana trasforma un’emergenza ambientale in risorsa - Il prodotto, già testato e in arrivo nei negozi al prezzo di 1,75 euro, sarà distribuito nei 350 punti vendita “L’Isola dei Tesori”. Da greenme.it