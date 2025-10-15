"È chiaro che non possiamo essere contenti dopo una sconfitta. Ci sono però diversi punti positivi su cui continuare a lavorare, a riprova di come quando la proposta politica sia concreta ed intercetti le reali necessità dei cittadini, i voti arrivino. Penso a Pistoia, ma soprattutto a Quarrata". È questa l’analisi del voto di Irene Gori, capogruppo di Fratelli d’Italia a Quarrata, in merito all’esito delle regionali e dei dati relativi all’elettorato quarratino. A Quarrata, Fratelli d’Italia ha conquistato addirittura il 35,26% dei consensi (3144 voti), mentre Alessandro Tomasi è arrivato al 53,64%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gori analizza il boom di Fdi a Quarrata