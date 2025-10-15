Google Wallet permette di personalizzare i pass con un nickname | ecco come

Tuttoandroid.net | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google ha rilasciato una piccola novità per Google Wallet: gli utenti possono aggiungere ai pass un nickname personalizzato. Ecco come. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

google wallet permette di personalizzare i pass con un nickname ecco come

© Tuttoandroid.net - Google Wallet permette di personalizzare i pass con un nickname: ecco come

Approfondisci con queste news

Google Wallet crea pass digitali dalle foto con l'IA - Una nuova funzionalità di Google Wallet permette di usare l'intelligenza artificiale per creare la versione digitale di ogni pass con codice a barre/QR. Secondo punto-informatico.it

Google Wallet permette di inviare denaro tramite SMS - Il team del colosso di Mountain View ha da poche ore annunciato una novità per Google Wallet che ora consente di inviare denaro tramite SMS. Riporta tech.fanpage.it

Google Wallet semplifica la condivisione delle carte d'imbarco - Google Wallet permette agli utenti, sia Android che iOS, di condividere facilmente pass come carte d'imbarco e biglietti per eventi. Segnala punto-informatico.it

Cerca Video su questo argomento: Google Wallet Permette Personalizzare