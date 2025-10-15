Google Wallet diventa più smart e impara a mostrare il pass giusto al momento giusto

Google ha annunciato un'altra novità per Google Wallet che è in grado di mostrare agli utenti il pass più utile in prossimità di un luogo specifico. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google Wallet diventa più smart e impara a mostrare il pass giusto al momento giusto

