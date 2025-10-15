Google TV prepara una scorciatoia diretta sul telecomando per le telecamere di sicurezza
Un aggiornamento di Google TV potrebbe presto portare una novità pratica per chi guarda le telecamere di sicurezza. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
