Google introduce 6 nuovi strumenti per difendere gli utenti dalle truffe online
Google ha annunciato sei nuove iniziative dedicate alla sicurezza, ecco come l'azienda ci aiuta a proteggerci dalle truffe L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Google Gboard introduce un nuovo modo per annullare le correzioni automatiche - https://tecnoandroid.it/2025/10/15/google-gboard-introduce-un-nuovo-modo-per-annullare-le-correzioni-automatiche-1640778/… - X Vai su X
Google introduce un nuovo pulsante per nascondere gli annunci nei risultati di ricerca e rende più visibile l'etichetta 'Sponsorizzato'. - facebook.com Vai su Facebook