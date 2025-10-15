Google il data center più grande fuori dagli Usa sarà in India

Google, il data center più grande fuori dagli Usa sarà in India

#Google, investimento da 15 miliardi in India per i data center Ai - X Vai su X

Viene prolungato anche per il mese di ottobre il calendario per la consegna di materiali ingombranti, oggetti in plastica dura, apparecchiature elettriche/elettroniche: Area comunale di C.da San Biagio http://google.com/.../data=!4m6!3m5!1s0!7e2!8m2!3d36... - facebook.com Vai su Facebook

Google investe 15 miliardi nei data center in India. Negli Usa maxi progetto di Salesforce per l’AI - Le due big tech americane annunciano maxi investimenti per accelerare nella realizzazione di infrastrutture fisiche e cloud per l’intelligenza artificiale ... Scrive milanofinanza.it

Google annuncia investimento da 15 miliardi in India per data center AI - Il colosso californiano punta a costruire un hub di infrastrutture di intelligenza artificiale nell’India meridionale nei prossimi cinque anni, realizzando la sua più grande scommessa in un Paese in r ... ilsole24ore.com scrive

Google non bada a spese, Big G investirà 15 miliardi in data center dedicati all'IA in India (e non sarà il solo) - Anche uno dei principali concorrenti di Anthropic, OpenAI, ha espresso interesse per il mercato indiano e prevede di aprire una filiale entro la fine dell'anno ... Riporta affaritaliani.it