Google Foto mostra cosa è in grado di fare con l’editing conversazionale

Tuttoandroid.net | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google mostra 10 prompt che è possibile utilizzare in Foto sfruttando il nuovo sistema di editing conversazionale basato sull'IA. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

google foto mostra cosa 232 in grado di fare con l8217editing conversazionale

© Tuttoandroid.net - Google Foto mostra cosa è in grado di fare con l’editing conversazionale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

google foto mostra cosaGoogle Foto introduce backup più mirati: ora puoi scegliere cosa salvare - Google Foto è ormai da anni una delle app più utilizzate per gestire e salvare i propri ricordi digitali, grazie alla sua capacità di archiviare automaticame ... Da tecnoandroid.it

Google Foto lancia editor AI per ritoccare i selfie - La nuova funzione permette di levigare la pelle ed eliminare le imperfezioni. Riporta msn.com

Google Foto, le foto diventeranno video con l'IA: arriva la funzione Remix, ecco come funziona - Google continua a espandere l'integrazione dell'intelligenza artificiale generativa nei suoi servizi. Lo riporta multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Google Foto Mostra Cosa