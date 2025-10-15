Google AI Mode è la fine del web

Le ricerche basate su intelligenze artificiali offrono grandi potenzialità, ma rischiano di compromettere la salute di internet, impoverire la nostra esperienza e trasformare la rete in un luogo popolato solo dalle macchine. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Google AI Mode è la fine del web

