Good Boy recensione | se un horror spiega perché tutti dovremmo avere un cane per amico

Titolo d'apertura di Alice nella Città, quello di Ben Leonberg è l'horror di cui avevamo bisogno: un film che spaventa e commuove. Presto in streaming grazie a Midnight Factory. Chi ha accolto nella propria casa un animale domestico sa che la sua presenza non è solo una mera compagnia per scacciare la solitudine. Un cane (ma non solo) è in grado di entrare nella nostra esistenza radicandovisi in modo così profondo ed essenziale da diventare un vero e proprio compagno di vita, una figura costante, un affetto fondamentale e per questo insostituibile. Di questo, e altro, parla Good Boy, primo lungometraggio di Ben Leonberg che, con un budget bassissimo e una lavorazione di tre anni, confeziona un film tanto particolare* quanto riuscito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

