Good Boy | l' horror con star il cane Indy arriverà presto in streaming anche in Italia

Movieplayer.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la presentazione ad Alice nella città, in programma dal 15 al 26 ottobre a Roma, l'originale film di Ben Leonberg ottiene la distribuzione in Italia. A poche ore dal debutto in anteprima italiana in apertura della XXXIII edizione del festival Alice nella città, che si svolgerà dal 15 al 26 ottobre a Roma, Good Boy, il film horror diretto da Ben Leonberg con star il cane Indy, ha ottenuto la distribuzione in Italia grazie a Midnight Factory, l'etichetta horror di Plaion Pictures. Il lungometraggio è già stato accolto in modo positivo al SXSW Film & TV Festival, diventando in breve tempo un vero e proprio caso cinematografico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

