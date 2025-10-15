Golf Dp World Tour di ritorno in India Al via anche McIlroy Fleetwood e Hovland
Nuova settimana, nuovo torneo sul Dp World Tour. Il più importante circuito golfistico europeo vola, dopo aver chiuso la parentesi nel “vecchio continente” con la tappa spagnola vinta da Marco Penge nei pressi di Madrid, in India. Al via, infatti, il Dp World India Championship, evento che mette in palio 4 milioni di dollari e 5.000 punti Race to Dubai. A Delhi, più precisamente al Delhi Golf Club, quella in scena da giovedì 16 ottobre sarà la prima edizione. Il penultimo evento della regular season (fra una settimana ci si sposterà infatti in Corea del Sud per l’ultimo torneo prima dello stretch finale e conclusivo del Dp World Tour con i due eventi negli Emirati Arabi Uniti) vedrà diversi campioni scendere in campo sul tee della 1. 🔗 Leggi su Oasport.it
