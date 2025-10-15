Golden Girl 2025 | Juventus Women rappresentata da Schatzer! C’è anche la bianconera nell’elenco delle 10 finaliste tutti i dettagli per il premio di Tuttosport
Golden Girl 2025: c’è anche la bianconera Eva Schatzer nell’elenco delle 10 finaliste del prestigioso premio di Tuttosport. La corsa al trono di miglior giovane del calcio europeo non è solo maschile. Insieme ai finalisti del Golden Boy, Tuttosport ha svelato anche la prestigiosa lista delle dieci candidate al premio European Golden Girl 2025, il riconoscimento per la migliore calciatrice Under 21 del continente. E in questa elite del calcio femminile, c’è anche un pezzo di Juventus Women. C’è Eva Schatzer a rappresentare la Juve. A rappresentare i colori bianconeri e il calcio italiano è Eva Schatzer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Happy Birthday, Mamma There’s a golden rose in our home in Sicily…It’s not just a prize, it’s a memory, a symbol, a story… I was just a little girl when I entered an original song contest with a piece called “Mamma”. On the morning of the performance, I wo - facebook.com Vai su Facebook
Golden Girl 2025, c'è anche un po' di Roma: presente Galli - In stagione già due gol: uno nelle qualificazioni di Champions e uno in Serie A Women's Cup ... Segnala ilromanista.eu
Golden Boy 2025, quando saranno svelati i 25 finalisti. Che corsa al trono di Yamal! - La casa delle giovanili del Genoa accoglie oggi lo show in cui verrà rivelata la lista dei potenziali eredi de ... Scrive tuttosport.com