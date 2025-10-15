Golden Girl 2025: c’è anche la bianconera Eva Schatzer nell’elenco delle 10 finaliste del prestigioso premio di Tuttosport. La corsa al trono di miglior giovane del calcio europeo non è solo maschile. Insieme ai finalisti del Golden Boy, Tuttosport ha svelato anche la prestigiosa lista delle dieci candidate al premio European Golden Girl 2025, il riconoscimento per la migliore calciatrice Under 21 del continente. E in questa elite del calcio femminile, c’è anche un pezzo di Juventus Women. C’è Eva Schatzer a rappresentare la Juve. A rappresentare i colori bianconeri e il calcio italiano è Eva Schatzer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Golden Girl 2025: Juventus Women rappresentata da Schatzer! C’è anche la bianconera nell’elenco delle 10 finaliste, tutti i dettagli per il premio di Tuttosport