Golden Boy 2025, Pio Esposito, Leoni e Yildiz tra i 25 finalisti: ecco la lista completa dei talenti in corsa Il Golden Boy 2025 entra nella sua fase decisiva: oggi è stata ufficialmente svelata la lista dei finalisti al prestigioso premio di European Golden Boy. La cerimonia si è svolta alla Badia di Sant’Andrea, a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Golden Boy 2025, ecco i 25 finalisti: presenti Yildiz, Pio Esposito e Leoni! La lista completa