Golden Boy 2025 anche Yildiz tra i finalisti! La lista completa dei 20 talenti che si contenderanno il premio di Tuttosport

Golden Boy 2025, anche Yildiz figura tra i finalisti! La lista completa dei 20 giocatori che si contenderanno il premio di Tuttosport quest’anno. La corsa al Golden Boy 2025 entra nella sua fase finale. È stata svelata oggi a Genova la lista dei 25 finalisti che si contenderanno il prestigioso premio di Tuttosport, e tra i migliori talenti d’Europa c’è anche un pezzo di Juventus: Kenan Yildiz. La lista è composta dai primi 20 giocatori del Golden Boy Index, a cui si aggiungono 5 wild card scelte dalla redazione del quotidiano. Unica, illustre eccezione, il vincitore dello scorso anno, Lamine Yamal, escluso da regolamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Golden Boy 2025, anche Yildiz tra i finalisti! La lista completa dei 20 talenti che si contenderanno il premio di Tuttosport

