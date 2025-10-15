Golazo pazzesco in Serie D | è il fratello di Filippo Macchi!
Un gol incredibile di Francesco Macchi del Camaiore (Serie D): è il fratello di Filippo, argento nel fioretto individuale e a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024. Insomma, una famiglia di campioni!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
