Golazo pazzesco in Serie D | è il fratello di Filippo Macchi!

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gol incredibile di Francesco Macchi del Camaiore (Serie D): è il fratello di Filippo, argento nel fioretto individuale e a squadre alle  Olimpiadi di Parigi 2024. Insomma, una famiglia di campioni!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

