GOFFREDO PALMERINI | IL CUSTODE DELLA MEMORIA CHE UNISCE MONDI

Il nuovo libro "Intrecci di memoria", recensione di Cinzia Rota di Cinzia Rota MILANO – C'è chi scrive per mestiere, chi per necessità. E poi c'è Goffredo Palmerini, che scrive per amore. Amore per la sua terra, per la sua gente, per la memoria che non vuole morire. Nei primi giorni dello scorso luglio, Goffredo Palmerini ci regala il suo sedicesimo libro, "Intrecci di memoria": sono trame di vita, territori, sguardi in cammino, edito da One Group. Un'opera monumentale, 332 pagine e oltre 300 immagini, che non vuol essere solo un libro, ma una trama intessuta da fili di voce che attraversano intere generazioni e continenti, dando luce e memoria a chi è partito, e chi è rimasto.

