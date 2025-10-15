Global Sumud Flotilla lo skipper della Morgana racconta la sua esperienza al Supercinema

Riminitoday.it | 15 ott 2025

Giovedì, 16 ottobre, alle ore 20,30, il C’entro Supercinema di Santarcangelo ospita una serata dedicata alla solidarietà internazionale e alla testimonianza diretta di chi ha scelto di agire in prima persona per la pace e la giustizia. Protagonista dell’incontro sarà il ravennate Carlo Alberto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

