Global Sumud Flotilla lo skipper della Morgana racconta la sua esperienza al Supercinema

Giovedì, 16 ottobre, alle ore 20,30, il C’entro Supercinema di Santarcangelo ospita una serata dedicata alla solidarietà internazionale e alla testimonianza diretta di chi ha scelto di agire in prima persona per la pace e la giustizia. Protagonista dell’incontro sarà il ravennate Carlo Alberto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

