Gli Usa avvertono Hamas | Disarmate o torna Israele | Restituite le salme di due ostaggi valico di Rafah verso la riapertura

Hamas ha riconsegnato due corpi di prigionieri tenuti a Gaza. Siamo a nove su 28. Gli altri 19, sostengono i miliziani, restano irraggiungibili. Un alto consigliere americano ha detto ai giornalisti: «Non ce ne andremo finché tutti non tornano a casa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Gli Usa avvertono Hamas: «Disarmate o torna Israele» | Restituite le salme di due ostaggi, valico di Rafah verso la riapertura

