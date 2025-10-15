Gli Stati Uniti cacciano gli stranieri che deridono l’omicidio di Charlie Kirk

. L’amministrazione Trump ha revocato i visti di sei cittadini di Argentina, Brasile, Germania, Messico, Paraguay e Sudafrica che avevano pubblicato filmati su Kirk. La decisione è stata varata dopo che funzionari americani preposti al caso hanno accertato che i cittadini in questione avevano rilasciato dichiarazioni che deridevano l’assassinio dell’attivista ultraconservatore Kirk, lo scorso 10 settembre. La decisione, resa nota ora, è stata formalmente adottata ieri dal dipartimento di Stato americano. In seguito a video e post pubblicati sui social media dai cittadini sanzionati. 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con queste news

Stellantis investe 13 miliardi negli Stati Uniti: cinque nuovi modelli e 5mila posti di lavoro - X Vai su X

Oltre a Stati Uniti, Messico e Canada - già qualificate in quanto padrone di casa della manifestazione - saranno 45 le squadre che otterranno il pass per la Coppa del Mondo - facebook.com Vai su Facebook

Gli Stati Uniti hanno espulso altri cinque uomini stranieri in un paese terzo, questa volta in Eswatini - Cinque uomini provenienti da Vietnam, Jamaica, Cuba, Yemen e Laos sono stati espulsi dagli Stati Uniti e mandati nel piccolo stato africano di Eswatini, vicino al Sudafrica: giovedì un portavoce del ... Da ilpost.it

Sotto esame i visti di oltre 55 milioni di stranieri negli Usa per valutare l'espulsione: a rischio 350mila italiani - Il dipartimento di Stato ha spiegato che saranno esaminati tutti gli account social, i registri delle forze dell'ordine nei Paesi d'origine oltre a qualsiasi violazione delle legge ll dipartimento di ... Riporta leggo.it

Stati Uniti, aumenta il costo dell’ESTA e a qualcuno potrebbe costare fino a 250 dollari - Negli Stati Uniti, è stata di recente approvata l’introduzione di una nuova tassa chiamata Visa Integrity Fee (tassa per l’integrità del visto) che, a partire dal 1° ottobre 2025, sarà applicata a ... Scrive siviaggia.it