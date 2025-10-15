Sarà Reggio a ospitare la prima edizione degli Stati generali dell’Educazione e della Formazione, rivolti all’intera comunità scolastica e attesi il 20, 23 e 24 ottobre. "Partiamo dai ragazzi", dichiara Isabella Conti, assessora a Scuola, Welfare, Terzo settore e Politiche per l’infanzia della Regione, che ha voluto e organizzato l’evento, in collaborazione con Comune, Reggio Children e Centro Loris Malaguzzi. ‘Finestre sul futuro. Ogni aula è un domani in costruzione’, il titolo scelto per la tre giorni di incontri, dialoghi e laboratori, ospitati al centro Malaguzzi, patria del modello pedagogico riconosciuto nel mondo Reggio Approach, che formeranno un "cantiere condiviso di idee ed esperienze per costruire insieme un nuovo patto educativo che coinvolga tutta la comunità", afferma sindaco Marco Massari alla presentazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli stati generali dell’educazione. Tre giorni di confronto al Malaguzzi: "Rimettiamo la scuola al centro"