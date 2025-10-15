C ome ogni ottobre la capitale torna a essere la Hollywood sul Tevere con la Festa del Cinema di Roma (l’edizione 2025 va in scena dal 15 al 26 ottobre ). Giunta alla ventesima edizione, la Festa dà voce a opere prime italiane e internazionali, film sperimentali, serie tv, videoinstallazioni. La presidente di giuria è Paola Cortellesi, pronta a premiare il più meritevole dei 18 film del concorso ufficiale. Non mancherà il red carpet con le star, gli incontri con autori e registi, le retrospettive. Tutto come come sempre fuori e dentro l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Anche Daniel Day-Lewis e De Niro a Roma per il festival “Alice nella Città” X Leggi anche › Diversity Media Awards, Paola Cortellesi è il Personaggio dell’anno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Gli ospiti, i film da non perdere, i premi alla carriera a Jafar Panahi e Richard Linklater