Gli ospiti i film da non perdere i premi alla carriera a Jafar Panahi e Richard Linklater
C ome ogni ottobre la capitale torna a essere la Hollywood sul Tevere con la Festa del Cinema di Roma (l’edizione 2025 va in scena dal 15 al 26 ottobre ). Giunta alla ventesima edizione, la Festa dà voce a opere prime italiane e internazionali, film sperimentali, serie tv, videoinstallazioni. La presidente di giuria è Paola Cortellesi, pronta a premiare il più meritevole dei 18 film del concorso ufficiale. Non mancherà il red carpet con le star, gli incontri con autori e registi, le retrospettive. Tutto come come sempre fuori e dentro l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Anche Daniel Day-Lewis e De Niro a Roma per il festival “Alice nella Città” X Leggi anche › Diversity Media Awards, Paola Cortellesi è il Personaggio dell’anno. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Una grande celebrazione del cinema in piazza del Campo a Siena con attori e registi di fama internazionale ospiti del Terra di Siena International film festival - facebook.com Vai su Facebook
“50 Giorni di Cinema a Firenze”. Ospiti da tutto il mondo, grandi film e anteprime. Per intercettare un pubblico sempre più giovane, sono disponibili 500 abbonamenti gratuiti per i giovani al di sotto dei 25 anni. https://bit.ly/50giornicinema25… - X Vai su X
Nel corso della manifestazione saranno consegnati i premi alla carriera a Jafar Panahi e Richard Linklater - C ome ogni ottobre la capitale torna a essere la Hollywood sul Tevere con la Festa del Cinema di Roma (l’edizione 2025 va in scena dal 15 al 26 ottobre ). Segnala iodonna.it
Incanto Film Festival 2025: tutti i premi della terza edizione - Il racconto degli ultimi due giorni dell'Incanto Film Festival 2025, con tutti i premi assegnati per questa terza edizione ... cinematographe.it scrive
Lucca Film Festival. Cinema, grandi ospiti e premi sotto i riflettori - Dal 20 al 28 settembre torna il Lucca Film Festival, l’appuntamento cinematografico più atteso in Toscana. Come scrive quotidiano.net