Gli ospedali brianzoli premiati per la promozione dell' allattamento materno
La Società di Neonatologia li ha riconosciuti come "Punti nascita per l'allattamento" entrando a pieno titolo nella lista dei 57 punti nascita in tutta Italia. Un importante riconoscimento quello ottenuto nei giorni scorsi dagli ospedali di Carate Brianza, Desio e Vimercate (che afferiscono.
