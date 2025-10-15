Gli operativi in azione Toccata e fuga di 48 ore poi si cambia provincia

Ilgiorno.it | 15 ott 2025

Lo schema si ripete sempre uguale a se stesso. Un copione da mandare a memoria senza esitazioni, incalzando l’interlocutore per non dargli il tempo di ragionare. Prima un rapidissimo accenno all’emergenza da fronteggiare, così da annebbiare la mente di chi sta dall’altra parte della cornetta. Poi scatta una sorta di intervista, durante la quale il telefonista pone all’anziano una serie di domande per carpirgli più informazioni possibile su vita privata e affetti familiari e preparare il terreno per la fase due. Con un canovaccio altrettanto codificato e due storie alternative (inventate) da raccontare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

