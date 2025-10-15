gli impegni cinque sfide in ventuno giorni un calendario impegnativo

Venezia, Sampdoria e Catanzaro al Carlo Castellani-Computer Gross Arena, intervallate dalle trasferte di Modena e Chiavari contro la Virtus Entella. Queste le cinque sfide che attendono l’ Empoli nei prossimi ventuno giorni fino all’8 novembre, ultima gara prima della nuova sosta per gli impegni delle Nazionali. Un calendario certo non semplice, soprattutto per quanto concerne le prossime due giornate in cui gli azzurri affronteranno due delle prime quattro in classifica. Squadre già rodate e rinforzate in estate con il preciso obiettivo di stare al vertice. Il Venezia non ha magari entusiasmato, ma ha mostrato qualità individuali e di collettivo, mentre il Modena è il dominatore di questo primo scorcio di stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

