Gli eventi da non perdere di Lucca Junior
(Adnkronos) – UN COMPLEANNO STRATOPICO: 25 ANNI DI GERONIMO STILTON A Lucca Comics & Games Piemme festeggia 25 anni di grandi successi in compagnia di Geronimo Stilton (nella foto). Il festival omaggerà il topo giornalista con un evento (venerdì 31 ottobre alle 09:30) all’Auditorium del Suffragio che terminerà con la cerimonia della Walk of Fame . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
Appuntamenti da non perdere Quando14 OTTOBRE A che ora- 18 Dove A LUCCA - Fondazione Ragghianti CosaCONFERENZA - “Moderno e contemporaneo, tendenze emergenti, attori principali”, tenuta da Clarice Pecori Giraldi . ? Per sa - facebook.com Vai su Facebook
Appuntamenti da non perdere per gli appassionati di anime firmati @DisneyPlusIT a #LuccaCG25. - X Vai su X
Gli eventi da non perdere di Lucca Junior - A Lucca Comics & Games Piemme festeggia 25 anni di grandi successi in compagnia di Geronimo Stilton (nella foto). Come scrive msn.com
Lucca Comics & Games 2025 festeggia i 20 anni di Lucca Junior - Lucca Comics & Games 2025 celebra i 20 anni di Lucca Junior con eventi, ospiti e attività per famiglie, tra nuove esperienze interattive. Scrive playstationbit.com
20 anni di Lucca Junior, presentato il programma all’evento for kids only - LUCCA – È partito il conto alla rovescia per Lucca Comics & Games 2025, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre. Secondo lopinionista.it