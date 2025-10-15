Gli eventi da non perdere di Lucca Junior

Periodicodaily.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – UN COMPLEANNO STRATOPICO: 25 ANNI DI GERONIMO STILTON  A Lucca Comics & Games Piemme festeggia 25 anni di grandi successi in compagnia di Geronimo Stilton (nella foto). Il festival omaggerà il topo giornalista con un evento (venerdì 31 ottobre alle 09:30) all’Auditorium del Suffragio che terminerà con la cerimonia della Walk of Fame . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

eventi perdere lucca juniorGli eventi da non perdere di Lucca Junior - A Lucca Comics & Games Piemme festeggia 25 anni di grandi successi in compagnia di Geronimo Stilton (nella foto). Come scrive msn.com

eventi perdere lucca juniorLucca Comics & Games 2025 festeggia i 20 anni di Lucca Junior - Lucca Comics & Games 2025 celebra i 20 anni di Lucca Junior con eventi, ospiti e attività per famiglie, tra nuove esperienze interattive. Scrive playstationbit.com

eventi perdere lucca junior20 anni di Lucca Junior, presentato il programma all’evento for kids only - LUCCA – È partito il conto alla rovescia per Lucca Comics & Games 2025, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre. Secondo lopinionista.it

Cerca Video su questo argomento: Eventi Perdere Lucca Junior