Gli equilibri in Consiglio regionale Morattiani e Noi Moderati si federano La coalizione di centrodestra s’allarga

La maggioranza in Consiglio regionale è destinata ad allargarsi. Secondo indiscrezioni, a novembre, quando scoccherà la metà della legislatura, Lombardia Migliore si federerà a Noi Moderati andando così ad ampliare la coalizione di centrodestra. Un'operazione più significativa di quello che si potrebbe pensare sulle prime: se è vero che Lombardia Migliore conta oggi solo due consiglieri, vale a dire Manfredi Palmeri e Martina Sassoli, è altrettanto vero che il loro ingresso definitivo nel perimetro del centrodestra, attraverso la federazione con il partito di Maurizio Lupi, che a sua volta conta un solo consigliere, rende la maggioranza meno dipendente da Forza Italia.

