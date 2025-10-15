Gli elettori votano la persona
Il consigliere comunale di opposizione, a Carrara, Massimiliano Bernardi, con la sua lista civica in appoggio al candidato del centrodestra Alessandra Tomasi, è stato il più votato della Toscana con una lista, " E’ ora! ", che non era espressione diretta di un partito. Bernardi ha totalizzato in provincia 1.459 voti (2,7%) e a Carrara 1.330 voti pari all’8%. Quando Bernardi scende in campo, al di là della giacchetta politica che indossa, alle urne porta sempre grandi numeri a conferma che come politico piace. "Per me questa è una soddisfazione, e ringrazio ogni singolo elettore che mi ha votato – dice –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Quanto sono informati gli elettori? Il caso Bundu. Un tema di cui spesso si discute nelle scienze politiche è il grado in cui gli elettori votano in modo ''strategico'', ossia con in mente come influenzare il risultato finale anziché esprimere le proprie preferenze. 1/7 - X Vai su X
La campagna elettorale è finita, ma la battaglia continua perché la Sinistra ha fatto una legge elettorale tesa a far sbagliare i nostri elettori. Guardate come si votano correttamente i candidati pisani che sostengono il Generale, Roberto Vannacci. La Toscana sv - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Toscana, vince ancora Giani (53,9%). Schlein: «È solo l’inizio». Renzi terzo partito - ROMA La vittoria arriva ed è netta: tredici i punti di vantaggio di Eugenio Giani su Alessandro Tomasi. Secondo ilmessaggero.it
Elezioni, Occhiuto torna a Reggio per ringraziare i cittadini. E FI apre già alle comunali - servirà non solo per ringraziare chi ha votato, ma anche per prepararsi alle prossime elezioni comunali" ... citynow.it scrive
CALABRIA: ALLE ELEZIONI REGIONALI VOTANO 4 AVENTI DIRITTO SU 10. STRAVINCE L’USCENTE OCCHIUTO (FORZA ITALIA) - Tra i (pochi) alle urne, conferma a mani basse per l'uscente Occhiuto, esponente di Forza Italia, di poco sotto il 60 per cento. Segnala radiondadurto.org