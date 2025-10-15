Gli elettori votano la persona

Il consigliere comunale di opposizione, a Carrara, Massimiliano Bernardi, con la sua lista civica in appoggio al candidato del centrodestra Alessandra Tomasi, è stato il più votato della Toscana con una lista, " E’ ora! ", che non era espressione diretta di un partito. Bernardi ha totalizzato in provincia 1.459 voti (2,7%) e a Carrara 1.330 voti pari all’8%. Quando Bernardi scende in campo, al di là della giacchetta politica che indossa, alle urne porta sempre grandi numeri a conferma che come politico piace. "Per me questa è una soddisfazione, e ringrazio ogni singolo elettore che mi ha votato – dice –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

