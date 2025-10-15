Gli editori italiani contro Google | Il servizio Ai Overview riduce la visibilità dei giornali online

Google sta diventando un “ traffico killer “, spingendo gli utenti a non cliccare sui siti d’informazione per via delle sue immediate risposte con l’intelligenza artificiale. È questa l’accusa della Fieg, la federazione degli editori di giornale, che ha presentato un reclamo all’ Agcom contro il servizio Ai Overview di Google. L’obiettivo è quello di ottenere dalla Commissione Ue l’apertura di un’ istruttoria contro il colosso Usa dell’informatica: secondo gli editori, con l’introduzione di Ai Overview in Italia, e ancor più di recente con la sua funzione AI Mode, Google viola alcune regole fondamentali previste dal regolamento europeo sulle piattaforme digitali Dsa ( Digital services act ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

