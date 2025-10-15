Gli crolla addosso un macchinario ricercatore finisce in ospedale

Milanotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ricercatore di 38 anni è rimasto ferito dal crollo di un macchinario all’Ifom Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare di via Adamello a Milano (zona Fondazione Prada) nella mattinata di mercoledì 15 ottobre.L’incidenteL’incidente sul lavoro accaduto intorno alle 9.30, come riportato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

