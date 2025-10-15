Gli anziani | Fa indignare la violenza nel linguaggio dei governanti

Firenze, 15 ottobre 2025 - Agostino Burberi, uno dei primi sei “ragazzi” di Barbiana, ha aiutato a capire chi era don Lorenzo Milani, la sua passione per la pace e per prendere le parti di è indifeso e privo anche di parola. Oggi, come allora, si tratta di vivere una profonda indignazione davanti alla guerra e l'ingiustizia poiché non c'è legge umana che possa giustificare la crudeltà: l'obbedienza non è una virtù davanti a leggi e governi ingiusti. "Fa indignare la violenza nel linguaggio dei governanti", sottolinea Sonia Gamba, livornese, che ha vissuto il percorso di ricostruzione della sua città nel secondo dopoguerra, traendo da questa esperienza la forza per sostenere gli itinerari umani di chi vive nel disagio e nella povertà. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli anziani: "Fa indignare la violenza nel linguaggio dei governanti"

