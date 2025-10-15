Gli Angeli del Victoria' s Secret Fashion Show stanno per tornare | volti nuovi e storici celebrano la bellezza in tutte le sue forme
G li angeli sono pronti a spiccare il volo. Dopo il grande comeback dello scorso anno, che ha segnato la rinascita dello show dopo sei lunghi anni di silenzio, Victoria’s Secret è pronto a riconquistare la scena con una sfilata che promette moda, musica e colpi di scena. Questa sera, ( in streaming su Prime Video e Amazon Live dalle 19:00), glamour e spettacolo tornano a fondersi sul palco di New York. Tra grandi ritorni e nuovi volti, lo show 2025 ha un solo obiettivo: unire passato e futuro in un linguaggio moderno, vicino alle donne di oggi e capace di celebrare la bellezza in tutte le sue forme e sfumature. 🔗 Leggi su Iodonna.it
