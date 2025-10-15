Gli account per teenager di Instagram come i film per under 13 non accompagnati Un annuncio di Meta parla Angelo Mazzetti
L’incubo del chatbot cattivo maestro, la paura che il cellulare possa inghiottire il figlio adolescente in un gorgo di violenza, il senso di impotenza di fronte a divieti che più vietano più sembra. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Meta: Gli account per teenager di Instagram seguiranno le classificazioni dei film pg-13 - (askanews) – Instagram ha annunnciato un’importante aggiornamento nella sua politica relativa agli account per Teenager. Da askanews.it
Instagram come i film, per teenager visione ristretta dei contenuti - Instagram rafforza gli account degli adolescenti adeguandosi agli standard di classificazione 'Pg- Segnala ansa.it
Instagram vieta alcuni contenuti ai minori di 13 anni - Grazie alle nuove misure gli adolescenti vedranno d'ora in avanti su Instagram contenuti simili a quelli dei film vietati ai minori di 13 anni, la cosiddetta classificazione PG- Riporta tio.ch