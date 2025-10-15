Giustizia | Sisto ' spediti verso ok separazione carriere poi parola definitiva a cittadini'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "È una notizia positiva la calendarizzazione dell'ultimo passaggio parlamentare della separazione della carriere, che giungerà in Aula al Senato il prossimo 28 ottobre. Avevamo posto come obiettivo l'approvazione definitiva della riforma per l'autunno di quest'anno. Quella promessa è a un passo dall'essere realizzata. Abbiamo pienamente rispettato i tempi. Andiamo avanti spediti, con responsabilità, verso l'ultimo vaglio delle Camere. Per poi affidare ai cittadini la parola definitiva su una riforma che reintroduce le garanzie secondo Costituzione”. Lo dichiara il viceministro della Giustizia e senatore di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giustizia: Sisto, 'spediti verso ok separazione carriere, poi parola definitiva a cittadini'

News recenti che potrebbero piacerti

Sentirete x sempre il mio fiato sul collo e non dormirete più sonni tranquilli stiamo arrivando io vi troverò e vi consegnerò alla giustizia?grazie vice ministro alla giustizia?della tua generosa disponibilità : francesco paolo Sistovice ministro alla giu - facebook.com Vai su Facebook

#ottoemezzo Il procuratore Nicola Gratteri risponde al vice Ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto che aveva suscitato dubbi sull'opportunità che il magistrato conduca un programma in tv, Lezione di mafie su LA7 - X Vai su X

Giustizia: Sisto, 'spediti verso ok separazione carriere, poi parola definitiva a cittadini' - "È una notizia positiva la calendarizzazione dell'ultimo passaggio parlamentare della separazione della carriere, che giungerà in Aula al Senato il prossimo 28 ottobre. iltempo.it scrive

Giustizia, Sisto: “Avanti con stabilizzazione dell'Ufficio per il Processo" - «Giustizia ed efficienza devono procedere di pari passo, il ministero è impegnato per assicurare una giustizia più rapida ed efficiente, con strutture migliori, senza compromettere le garanzie e i ... Segnala iltempo.it

Sisto: “Una balla spaziale la crociata contro le toghe, ma è tempo di cambiare” - «Mel Brooks la definirebbe una “balla spaziale”: nel testo è ribadito che la magistratura è autonoma e indipendente. Come scrive repubblica.it