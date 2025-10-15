Giustizia | Sisto ' spediti verso ok separazione carriere poi parola definitiva a cittadini'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "È una notizia positiva la calendarizzazione dell'ultimo passaggio parlamentare della separazione della carriere, che giungerà in Aula al Senato il prossimo 28 ottobre. Avevamo posto come obiettivo l'approvazione definitiva della riforma per l'autunno di quest'anno. Quella promessa è a un passo dall'essere realizzata. Abbiamo pienamente rispettato i tempi. Andiamo avanti spediti, con responsabilità, verso l'ultimo vaglio delle Camere. Per poi affidare ai cittadini la parola definitiva su una riforma che reintroduce le garanzie secondo Costituzione”. Lo dichiara il viceministro della Giustizia e senatore di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

