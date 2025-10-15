Giuseppe Piraino imprenditore antimafia di Mosina Costruzioni indagato a Palermo per truffa | Senza remore

Giuseppe Piraino indagato a Palermo per truffa sui bonus edilizi: le accuse all'imprenditore simbolo dell'antimafia.

Giuseppe Piraino avrebbe incassato soldi per lavori mai conclusi

Truffe col bonus facciate, sequestrati 3,5 milioni di euro all'imprenditore antimafia Giuseppe Piraino

Palermo, truffe col bonus facciate: indagato imprenditore antimafia - Giuseppe Piraino, noto imprenditore dell’antimafia palermitana, è accusato di aver messo a segno ben 15 truffe legate ai bonus edilizi a Palermo. Da notizie.it

Indagato per truffa su bonus edilizi imprenditore antimafia - Diventò un simbolo della città che si ribella al racket filmando e denunciando un estortore che gli chiedeva il pizzo, ora Giuseppe Piraino, imprenditore e noto esponente dell'antimafia palermitana, è ... Si legge su ansa.it

Truffa sul ‘bonus facciata’: sequestrati 3,5 milioni all’imprenditore antimafia - PALERMO – L’imprenditore edile Rosario Giuseppe Piraino, che con diverse denunce ha fatto arrestare gli uomini del pizzo, è indagato per truffa ai danni dello Stato. Lo riporta livesicilia.it