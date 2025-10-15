Giuseppe Piraino imprenditore antimafia di Mosina Costruzioni indagato a Palermo per truffa | Senza remore

Notizie.virgilio.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Piraino indagato a Palermo per truffa sui bonus edilizi: le accuse all'imprenditore simbolo dell'antimafia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

giuseppe piraino imprenditore antimafia di mosina costruzioni indagato a palermo per truffa senza remore

© Notizie.virgilio.it - Giuseppe Piraino imprenditore antimafia di Mosina Costruzioni indagato a Palermo per truffa: "Senza remore"

Contenuti che potrebbero interessarti

giuseppe piraino imprenditore antimafiaPalermo, truffe col bonus facciate: indagato imprenditore antimafia - Giuseppe Piraino, noto imprenditore dell’antimafia palermitana, è accusato di aver messo a segno ben 15 truffe legate ai bonus edilizi a Palermo. Da notizie.it

giuseppe piraino imprenditore antimafiaIndagato per truffa su bonus edilizi imprenditore antimafia - Diventò un simbolo della città che si ribella al racket filmando e denunciando un estortore che gli chiedeva il pizzo, ora Giuseppe Piraino, imprenditore e noto esponente dell'antimafia palermitana, è ... Si legge su ansa.it

Truffa sul ‘bonus facciata’: sequestrati 3,5 milioni all’imprenditore antimafia - PALERMO – L’imprenditore edile Rosario Giuseppe Piraino, che con diverse denunce ha fatto arrestare gli uomini del pizzo, è indagato per truffa ai danni dello Stato. Lo riporta livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Giuseppe Piraino Imprenditore Antimafia