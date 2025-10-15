Giuseppe Catozzella vince il Premio Le Pagine della Terra 2025 con Il fiore delle illusioni

Sul podio anche Carlo Farina Dusmet ed Edoardo Vitale. Premio alla carriera a Licia Colò Al Teatro di Villa Torlonia si è tenuta la cerimonia della quinta edizione del Premio “Le Pagine della Terra”, il riconoscimento ideato da Claudio Cutuli che celebra la narrativa capace di raccontare il legame tra esseri umani e ambiente. A . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Giuseppe Catozzella vince il Premio “Le Pagine della Terra” 2025 con Il fiore delle illusioni

Approfondisci con queste news

“Con Luciano avevo imparato a mietere, a trebbiare, a imballare, ad arare, ma non avevo mai seminato, perché in quel periodo dell’anno, in quel momento preciso dell’autunno, io a Monte Aspro non c’ero mai stato.” Giuseppe Catozzella, Il fiore delle illusioni - X Vai su X

Giuseppe Catozzella vince il Premio “Le pagine della Terra” 2025 con Il fiore delle illusioni (Feltrinelli Editore). Sul podio anche La leggenda del pescatore pentito di Carlo Farina Dusmet ed Gli straordinari di Edoardo Vitale. Premio alla carriera a Licia Colò p - facebook.com Vai su Facebook

Giuseppe Catozzella vince la quinta edizione del Premio "Le Pagine della Terra" - L'autore de “Il fiore delle illusioni”, romanzo edito per i tipi di Feltrinelli, ha la Basilicata nel cuore e radici tra Grassano e San Mauro Forte ... Segnala rainews.it

Premio Le Pagine della Terra, per la giuria vince "Il fiore delle illusioni" di Catozzella. Secondo Farina Dusmet, terzo Vitale. A Licia... - Giuseppe Catozzella con “Il fiore delle illusioni”, edito da Feltrinelli, è il vincitore della quinta edizione del premio ... Si legge su msn.com

Premio Elio Vittorini assegnato a scrittore Catozzella - Giuseppe Catozzella con "Il fiore delle illusioni" (Feltrinelli, ottobre 2024) ha vinto il Premio letterario nazionale "Elio Vittorini", giunto alla XXIV edizione. ansa.it scrive