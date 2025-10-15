Giuseppe Catozzella vince il Premio Le Pagine della Terra 2025 con Il fiore delle illusioni

Periodicodaily.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul podio anche Carlo Farina Dusmet ed Edoardo Vitale. Premio alla carriera a Licia Colò Al Teatro di Villa Torlonia si è tenuta la cerimonia della quinta edizione del Premio “Le Pagine della Terra”, il riconoscimento ideato da Claudio Cutuli che celebra la narrativa capace di raccontare il legame tra esseri umani e ambiente. A . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

giuseppe catozzella vince il premio le pagine della terra 2025 con il fiore delle illusioni

© Periodicodaily.com - Giuseppe Catozzella vince il Premio “Le Pagine della Terra” 2025 con Il fiore delle illusioni

Approfondisci con queste news

giuseppe catozzella vince premioGiuseppe Catozzella vince la quinta edizione del Premio "Le Pagine della Terra" - L'autore de “Il fiore delle illusioni”, romanzo edito per i tipi di Feltrinelli, ha la Basilicata nel cuore e radici tra Grassano e San Mauro Forte ... Segnala rainews.it

giuseppe catozzella vince premioPremio Le Pagine della Terra, per la giuria vince "Il fiore delle illusioni" di Catozzella. Secondo Farina Dusmet, terzo Vitale. A Licia... - Giuseppe Catozzella con “Il fiore delle illusioni”, edito da Feltrinelli, è il vincitore della quinta edizione del premio ... Si legge su msn.com

Premio Elio Vittorini assegnato a scrittore Catozzella - Giuseppe Catozzella con "Il fiore delle illusioni" (Feltrinelli, ottobre 2024) ha vinto il Premio letterario nazionale "Elio Vittorini", giunto alla XXIV edizione. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giuseppe Catozzella Vince Premio