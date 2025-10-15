Giulio Donati è stato ancora una volta uno dei gladiatori giallorossi. Nella vittoriosa battaglia del Riviera delle Palme, ha fatto valere muscoli e tecnica. Donati, che peso specifico ha la vittoria di San Benedetto del Tronto? "È una vittoria importante, ma come tutte le altre. Se vogliamo fare qualcosa di bello, dobbiamo dare continuità a questa serie di 7 vittorie e quindi non dobbiamo sottovalutare nessun avversario. Ecco perché la testa è già all’Arezzo". Cos’è successo al fischio finale? "Quando una squadra come la Samb perde in casa una partita così combattuta e tesa, è normale che affiori un po’ di nervosismo, soprattutto a caldo, dove la reazione magari non è tanto lucida". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giulio Donati guarda al futuro: "Il Ravenna ora pensa all’Arezzo"