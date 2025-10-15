Giulia Pari sul tetto del mondo nel braccio di ferro | Non è una sfida tra amici al bar è uno sport che richiede impegno e concentrazione

Carpenedolo (Brescia) – Al Campionato del mondo che si è svolto in Bulgaria la bresciana Giulia Pari ha vinto il titolo iridato nella categoria seniores con il braccio destro. Una splendida tripletta dopo le vittorie all’Europeo e al Campionato Italiano per l’atleta di Carpenedolo, che si è avvicinata a questo sport quasi per caso solo nel 2019: “Mi trovavo a una festa con alcuni amici e ho voluto provare. Probabilmente sarebbe finito tutto lì se non fosse stato presente un arbitro di questa disciplina che ha ritenuto che fossi particolarmente portata per il braccio di ferro. Allora, visto che in precedenza avevo provato diversi sport, ma senza riuscire a vivere le emozioni che desideravo e a sentirmi completamente coinvolta, ho deciso di provare ed è stato l’inizio di una splendida avventura”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

