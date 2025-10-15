Giulia De Lellis sua figlia Priscilla diventa una tonalità di rossetto | è polemica

Non ci ha messo troppo Giulia De Lellis a lanciare una nuance di rossetto con il nome della sua bambina Priscilla: ormai per un'influencer la nascita di un figlio può diventare un mezzo per fare business. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giulia De Lellis, sua figlia Priscilla diventa una tonalità di rossetto: è polemica

Altre letture consigliate

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno fatto ritorno a casa con Priscilla. Il rapper nei video trasporta con orgoglio la culla-navicella rosa della sua bimba - facebook.com Vai su Facebook

Giulia De Lellis e Tony Effe tornano a casa con Priscilla #giuliadelellis #tonyeffe #12ottobre https://tgcom24.mediaset.it/people/giulia-de-lellis-tony-effe-casa-priscilla_104547257-202502k.shtml… - X Vai su X

Bufera su Giulia De Lellis per la dedica a Tony Effe dopo la nascita della figlia Priscilla - Giulia De Lellis ha suscitato polemiche e divisione pubblica per la sua dedica a Tony Effe dopo la nascita della figlia Priscilla. Si legge su msn.com

Giulia De Lellis torna a casa con la figlia Priscilla: la dedica a Tony Effe scatena la polemica - Poche ore dopo il rientro a casa, Giulia De Lellis ha voluto ringraziare chi le è stato accanto in questi giorni speciali. donnaglamour.it scrive

Priscilla, la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe è gia un rossetto: il progetto di Audrer - Sono trascorsi pochi giorni dalla nascita della figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe e Priscilla è già il nome di un nuovo rossetto. Segnala dailynews24.it