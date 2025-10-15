Giulia De Lellis il prezioso regalo di Tony Effe dopo la nascita della figlia
Un regalo per celebrare la nascita di Priscilla, la prima figlia insieme. Tony Effe non si è sottratto alla tradizione del push present (chiamato anche baby bauble o baby gift), ovvero il regalo che i papà fanno alle loro compagne dopo l’arrivo di un bebè. Un modo per celebrare l’evento, per ribadire il proprio amore e la gioia per l’allargamento della famiglia. E Giulia De Lellis, che ha partorito al Gemelli di Roma, ne ha ricevuto uno preziosissimo. Un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Il regalo di Tony Effe a Giulia De Lellis dopo la nascita di Priscilla. Per il suo regalo a Giulia De Lellis, Tony Effe ha deciso di affidarsi alle abili ed esperte mani di Alessandro Bernini, il gioielliere dei Vip. 🔗 Leggi su Dilei.it
Altre letture consigliate
Giulia De Lellis e Tony Effe hanno fatto ritorno a casa con Priscilla. Il rapper nei video trasporta con orgoglio la culla-navicella rosa della sua bimba - facebook.com Vai su Facebook
Giulia De Lellis e Tony Effe tornano a casa con Priscilla: “Grazie all’ospedale Gemelli di Roma” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/12/news/giulia_de_lellis_tony_effe_figlia_priscilla_ospedale_gemelli-424908242/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Tony Effe vizia Giulia De Lellis: il lussuoso regalo da “vero uomo” dopo la nascita di Priscilla - Dopo la nascita della piccola Priscilla, Tony Effe sorprende Giulia De Lellis con un regalo prezioso. Segnala donnaglamour.it
Giulia De Lellis, il prezioso regalo di Tony Effe dopo la nascita della figlia - Tony Effe ha voluto omaggiare la nascita di Priscilla regalando a Giulia De Lellis un prezioso regalo. Secondo dilei.it
Il significato del regalo di Tony Effe a Giulia De Lellis per la nascita di Priscilla - È un push present, per celebrare la nascita della loro prima figlia, Priscilla. Scrive fanpage.it