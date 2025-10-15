Giugliano nuovo cambio in panchina | pronto Eziolino Capuano
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Giugliano si appresta al secondo cambio in panchina. Dopo l’approccio sfortunato di mister Gianluca Colavitto, durato sulla panchina gialloblù appena due mesi, sta per terminare anche l’avventura con Mirko Cudini, chiamato proprio in sua sostituzione. Quest’ultimo, siede sulla panchina delle tigri da nove partite, ed ha guadagnato soltanto sei punti, frutto di una sola vittoria e due pareggi. Le quattro sconfitte pesano tanto, più degli accenni di prestazioni positive. L’ultima sconfitta rimediata tra le mura amiche contro il Catania, sembra essere decisiva per il futuro della panchina del Giugliano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Il Meridiano News. . Giugliano, taglio del nastro per il nuovo asilo nido in villa comunale | https://shorturl.at/Wyuij - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo ribaltone in arrivo in casa Giugliano, mister Cudini verso l'addio - L'avventura di Mirko Cudini sulla panchina del Giugliano sembra essere già al capolinea: la società gialloblù pare essere orientata verso un nuovo cambio della guida tecnica dopo i soli 4 punti raccol ... Si legge su internapoli.it
Che succede a Giugliano? Dopo 10 giornate potrebbe arrivare il terzo tecnico stagionale. E costringere tutti a ripartire da zero - Dopo la separazione estiva, per il mancato accordo economico sul contratto, con quel Valerio Bertotto che aveva fatto bene nel. Segnala tuttoc.com
Cudini sempre più a rischio. E il Giugliano valuta anche Paolo Cannavaro per la panchina - Proprio questa mattina, abbiamo parlato della panchina poco solida di mister Mirko Cudini, ora alla guida del Giugliano ma sotto osservazione dopo un. Segnala tuttomercatoweb.com