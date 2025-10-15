Tempo di lettura: < 1 minuto Il Giugliano si appresta al secondo cambio in panchina. Dopo l’approccio sfortunato di mister Gianluca Colavitto, durato sulla panchina gialloblù appena due mesi, sta per terminare anche l’avventura con Mirko Cudini, chiamato proprio in sua sostituzione. Quest’ultimo, siede sulla panchina delle tigri da nove partite, ed ha guadagnato soltanto sei punti, frutto di una sola vittoria e due pareggi. Le quattro sconfitte pesano tanto, più degli accenni di prestazioni positive. L’ultima sconfitta rimediata tra le mura amiche contro il Catania, sembra essere decisiva per il futuro della panchina del Giugliano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giugliano, nuovo cambio in panchina: pronto Eziolino Capuano