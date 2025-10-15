Giugliano in Campania | Controlli nel campo nomadi Carrafiello Carabinieri denunciano 13 persone
Maxi operazione ambientale nel campo rom di Giugliano: sequestrate tonnellate di rifiuti e 11 veicoli, 13 persone denunciate.. Le pattuglie dei Carabinieri di Giugliano in Campania hanno illuminato di blu l’alba del campo rom di via Carrafiello. Con loro anche i militari del nucleo forestale di Napoli e Pozzuoli, del NIpaaf e del Noe. In campo anche la polizia locale, assistenti sociali del comune e tecnici dell’Enel. Un dispositivo di controllo importante, votato al contrasto dei reati ambientali. Durante il servizio sono stati rilevati e sequestrati 300 metri cubi di rifiuti metallici e 270 di rifiuti indifferenziati, alcuni in fiamme. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
