Giugliano in Campania controlli nel campo nomadi Carrafiello | 13 denunce e sequestri per reati ambientali

GIUGLIANO IN CAMPANIA, Napoli 15 OTTOBRE 2025 – Maxi operazione dei carabinieri all'alba nel campo nomadi di via Carrafiello a Giugliano in Campania. Le pattuglie dell'Arma, supportate dai militari del nucleo forestale di Napoli e Pozzuoli, del Nipaaf e del Noe, insieme alla polizia locale, agli assistenti sociali del Comune e ai tecnici dell'Enel, hanno effettuato un articolato servizio di controllo mirato al contrasto dei reati ambientali e dell' abusivismo. Nel corso dell'intervento sono stati rilevati e sequestrati circa 300 metri cubi di rifiuti metallici e 270 di rifiuti indifferenziati, alcuni dei quali in combustione al momento dei controlli.

