Giugliano controlli al campo di via Carrafiello | 13 denunciati Sequestrati 300 metri cubi rifiuti

Controlli nel campo nomadi di via Carrafiello a Giugliano, i carabinieri hanno denunciato 13 persone. Con loro anche i militari del nucleo forestale di Napoli e Pozzuoli, del NIpaaf e del Noe. In campo anche la polizia locale, assistenti sociali del comune e tecnici dell’Enel. Giugliano, controlli al campo di via Carrafiello: 13 denunciati. Sequestrati . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, controlli al campo di via Carrafiello: 13 denunciati. Sequestrati 300 metri cubi rifiuti

Argomenti simili trattati di recente

Giugliano in Campania, Carabinieri effettuano controlli nel campo "Carrafiello": denunciate 13 persone #giuglianoincampania #Carabinieri #controlli - facebook.com Vai su Facebook

Giugliano in Campania: controlli nel campo nomadi “Carrafiello”, 13 persone denunciate - Carabinieri e forze speciali in azione all’alba: sequestrati centinaia di metri cubi di rifiuti e numerosi veicoli irregolari nel campo rom di via Carrafiello ... ilgazzettinovesuviano.com scrive

Giugliano in Campania, maxi blitz nel campo nomadi di via Carrafiello: sequestrate tonnellate di rifiuti, 13 denunciati - All’alba, carabinieri e forze specializzate hanno passato al setaccio l’area rom: sequestrati rifiuti, veicoli irregolari e segnalate numerose violazioni ambientali e stradali. Segnala agro24.it

Giugliano in Campania, controlli nel campo rom “Carrafiello”: denunciate 13 persone - Le pattuglie dei carabinieri di Giugliano in Campania sono intervenuti questa mattina all'alba nel campo rom di via Carrafiello. Da msn.com