Giro d’Italia Handbike Giagnoni sempre top
"Un finale con il botto: è stato tutto bellissimo e riuscire ancora una volta a mettere la ruota davanti a tutti, per me è un orgoglio grandissimo. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e la mia squadra, la THT Tigullio, che mi permette di togliermi ancora qualche soddisfazione". Christian Giagnoni ha così commentato l’epilogo dell’ultima tappa del Giro d’Italia Handbike 2025, svoltasi a Bari domenica scorsa, che gli ha garantito la maglia rosa e l’ennesimo titolo nella categoria "MH4". Un fine settimana indimenticabile apertosi nel segno della tradizione, anche in Puglia: memore del suo passato da giocatore di hockey su pista prima dell’incidente del 2010, Giagnoni aveva assistito alla vigilia dell’ultima tappa alla campionato di Serie A1 tra il Giovinazzo ed il Valdagno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
