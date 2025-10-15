Giro di escort cinesi in un appartamento di Mariano Comense | condannata Cristina Vittoria Mastrolia

MARIANO COMENSE – Nell’appartamento di via Paolo Borroni a Mariano Comense, nel 2014 era stato scoperto un giro di prostituzione che coinvolgeva donne cinesi, gestite da una rete che aveva appartamenti referenti in tutta Italia, e che man mano indirizzava i clienti che chiamavano dopo aver letto gli annunci. Quello di Mariano era uno dei tanti luoghi in cui le centraliniste facevano trovare le donne. A processo a Como, stralcio di una grossa indagine che era partita dalla Sicilia e aveva avuto tempi processuali non brevi, nel 2022 erano arrivati tre imputati, coinvolti con l’accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, per aver messo a disposizione l’appartamento di Mariano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

