Giro del Veneto 2025 vince Del Toro nel giorno dell' addio di Viviani
Roma, 15 ottobre 2025 - La giornata era quella buona per salutare Elia Viviani, che correva per l'ultima volta sulle strade di casa prima di dedicarsi all'ultima avventura assoluta, quella su pista per i Mondiali di Santiago del Cile, ma ancora una volta i riflettori se li prendono la UAE Team Emirates-XRG e Isaac Del Toro, che vincono il Giro del Veneto 2025. La cronaca della gara. Il conto stagionale dei successi della squadra emiratina sale così a 95, di cui 16 appannaggio del messicano, una sentenza in particolare quando si corre in Italia. I 161,2 km da Vicenza a Verona, proprio la città di Viviani, non fanno eccezione, ma prima c'è spazio per una fuga a otto: all'attacco c'è il ' Profeta ', ma ci sono anche Mikel Retegi, Davide Bais, Sakarias Koller Loland, Storm Ingebrigsten, Michele Bicelli, Kevin Pezzo Rosola e Filippo D'Aiuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Isaac Del Toro trionfa anche al Giro del Veneto 2025. Il corridore dell’UAE Team Emirates-XRG si è imposto nel circuito di Verona con un attacco deciso nell’ultimo giro, quando sulla salita delle Torricelle si è tolto dalla ruota tutti gli avversari, con… http://dlvr.it/ - X Vai su X
In vista del Giro del Veneto di domani, mercoledì 15 ottobre, si ricorda ai cittadini e alle cittadine che dalle 9.30 alle 19 sono percorribili le corsie preferenziali (Autobus e Taxi) e aperti tutti i varchi di accesso alla zona ZTL. Quella di via Torbido sarà percorribile - facebook.com Vai su Facebook
Giro del Veneto 2025, vince Del Toro nel giorno dell'addio di Viviani - XRG sale addirittura a 95 successi, piazzando anche Sivakov sul podio ... Riporta sport.quotidiano.net
Isaac Del Toro vince il Giro del Veneto: “Sforzo estremo, ho capito che era il momento di attaccare” - Isaac Del Toro ha vinto il Giro del Veneto, attaccando a undici chilometri dal traguardo di Verona e facendo la differenza sull'ultima salita di giornata. Come scrive oasport.it
Doppietta UAE in Veneto, vince sempre Del Toro, in Olanda sprinta Tim Merlier (Video) - Ennesima giornata trionfale per la UAE che conquista il Giro del Veneto con l'assolo di Del Toro e la seconda posizione di Sivakov ... Secondo it.blastingnews.com