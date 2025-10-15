Giro del Veneto 2025 vince Del Toro nel giorno dell' addio di Viviani

Roma, 15 ottobre 2025 - La giornata era quella buona per salutare Elia Viviani, che correva per l'ultima volta sulle strade di casa prima di dedicarsi all'ultima avventura assoluta, quella su pista per i Mondiali di Santiago del Cile, ma ancora una volta i riflettori se li prendono la UAE Team Emirates-XRG e Isaac Del Toro, che vincono il Giro del Veneto 2025. La cronaca della gara. Il conto stagionale dei successi della squadra emiratina sale così a 95, di cui 16 appannaggio del messicano, una sentenza in particolare quando si corre in Italia. I 161,2 km da Vicenza a Verona, proprio la città di Viviani, non fanno eccezione, ma prima c'è spazio per una fuga a otto: all'attacco c'è il ' Profeta ', ma ci sono anche Mikel Retegi, Davide Bais, Sakarias Koller Loland, Storm Ingebrigsten, Michele Bicelli, Kevin Pezzo Rosola e Filippo D'Aiuto.

